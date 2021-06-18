Путин ветировал законопроект о пожизненной ответственности главных редакторов

Владимир Путин впервые за долгое время наложил вето на законопроект, одобренный российским парламентом. Президент РФ отклонил закон, вводящий персональную ответственность главных редакторов за цитирование сведений, опубликованных их изданиями, сообщает Голос Америки.

Закон в принятом парламентом виде фактически не имеет срока действия. Главные редакторы изданий могут, в соответствии с ним, получить штраф или взыскание компенсации за опубликованную их изданиями информацию, даже если давно сменили работу.

Тот же законопроект возлагает на издания полную ответственность за цитирование сообщений других СМИ, если нельзя найти и наказать главного редактора процитированного издания. По действующим законам, ответственность на цитаты из других изданий можно предъявить только к первоисточнику.

Законопроект был принят нижней палатой парламента ещё в мае, а в начале июня был одобрен Советом Федерации. Путин отклонил его 15 июня, следует из карточки законопроекта на сайте Думы. Парламент уже не сможет рассмотреть его заново в действующем составе, 17 июня он провёл последнее заседание в седьмом созыве.

Путин почти не пользуется своим правом вето. В предыдущий раз он отклонял закон в декабре 2016 года.