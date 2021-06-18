США "заморозили" поставку военной помощи Украине (Обновлено)

Белый дом Байдена временно приостановил поставку пакета военной помощи Украине, который включает в себя летальное оружие. Пакет помощи был разработан в ответ на агрессивные передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной, сообщает Politico.

По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, стоимость пакета помощиможет составлять до 100 миллионов долларов.

Совет национальной безопасности поручил чиновникам составить пакет, поскольку Вашингтон все больше беспокоил массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и на Крымском полуострове, по словам трех человек, которые, как и другие, просили не называть их имени. Должностные лица Государственного департамента и Пентагона работали над подготовкой предложения.

Но чиновники из Совета национальной безопасности в конечном итоге отложили это предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, дислоцированных рядом с Украиной, и в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Один из источников сообщил, что посмощь не отменяется и может быть быстро отправлена ​​в Украину. The Washington Post сначала сообщила, что администрация рассмотрела и заморозила посылку. О том, что чиновники Совета национальной безопасности заморозили помощь и конкретное оружие, обсуждаемое для включения в пакет помощи, ранее не сообщалось.

По словам двух людей, знакомых с обсуждениями, ключевые позиции, рассматриваемые в пакете, включают системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и другие противотанковые вооружения.

После вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиардов долларов, включая небоевые дроны, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Последнее предложение появилось после того, как Россия, по оценкам, весной этого года разместила около границы с Украиной более 100 000 военнослужащих вместе с ракетными батальонами и частями тяжелой бронетехники . В конце апреля Минобороны России объявило о начале вывода части войск.

Но, несмотря на заявление России, высокопоставленный украинский чиновник заявил в мае, что около 100 000 российских военнослужащих все еще находятся у ее границы и в Крыму, сообщает Al Jazeera . В том же месяце официальные лица Байдена сообщили The New York Times, что это число приближается к 80 000.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил в мае, что Москва построит 20 новых воинских частей для базирования на западе России, недалеко от границы с Украиной в течение следующего года, хотя он не уточнил конкретных деталей.

Спутниковые снимки, сделанные Maxar в мае и июне этого года, показывают, что сотни грузовиков и другой тяжелой техники остаются поставленными на недавно построенных импровизированных базах на западе России и на крупном полигоне в Крыму.

«Причина, по которой они покинули эти подразделения, заключается в том, что они заявили, что намерены использовать их на Западе 2021», крупных военных учениях, которые Россия проводит раз в несколько лет с Беларусью с участием десятков тысяч военнослужащих, - сказал Майкл Кофман, директор по изучению России в CNA. . Москва уже перевезла тяжелую броню, ракетные части и другое оборудование со своих баз в Центральной России, «и они не хотели тащить их обратно. Это был их аргумент, посмотрим », - добавил Кофман. Последние учения «Запад» прошли в 2017 году, следующие намечены на сентябрь.

На фотографиях показаны полностью укомплектованные автобазы возле города Воронеж на западе России и учебного центра в Крыму.

На фото показано оборудование на полигоне Опук в Крыму, Украина. | Спутниковый снимок © 2021 Maxar Technologies

Быстрое наращивание численности встревожило администрацию Байдена и европейских союзников, поскольку масштаб российских маневров - тяжелая бронетехника, резервные войска, полевой госпиталь и кухни, доставленные с баз за сотни миль, - производил впечатление войск, подготовленных и готовых к расширенным действиям. операции. Накопление было больше, чем то, что наблюдалось во время вторжения в Украину в 2014 году.﻿

Техника и техника в районе города Воронеж частично принадлежат 41-й общевойсковой армии, модернизированной части, в которую входят мобильные пехотные части, ракетные бригады и части тяжелой артиллерии.

Кофман сказал, что территория вокруг границы укомплектована подразделениями с «довольно высокой степенью готовности и гораздо более модернизированным оборудованием», чем в предыдущие годы.

Американская помощь Украине в прошлом привлекала пристальное внимание. В 2019 году Трамп заблокировал доставку военной помощи в Украину в рамках попытки оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот объявил о расследовании, связанном с сыном Байдена. Зеленский не делал такого заявления, и задержание спровоцировало первый импичмент Трампа. В то время демократы в Конгрессе громко заявляли о важности поддержки США измученной войной страны.

Только в этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму 275 миллионов долларов. Первый, в марте, добавил к украинскому флоту еще два вооруженных патрульных катера Mark VI в рамках более крупной сделки на 600 миллионов долларов на 16 катеров, подписанной в 2020 году.

В комплект поставки входили 32 артиллерийские системы Seahawk A2 и десятки 30-мм пушек для мелководных катеров, что придает им наступательную мощь.

В июне был одобрен еще один пакет на 150 миллионов долларов, утвержденный Конгрессом. Вместо летального оружия предполагались поставки несколько радиолокационных систем, предназначенных для отслеживания артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов.

Несмотря на военную помощь и присутствие в стране войск НАТО для обучения украинских военных подразделений, Киеву, вероятно, предстоит долгий путь, прежде чем он сможет присоединиться к трансатлантическому альянсу.

Но излишний шум, вокруг присоединения Украины к альянсу, может привести к неловким моментам.

Во время саммита НАТО в понедельник Зеленский написал в Твиттере, что лидеры НАТО «подтвердили», что его страна станет членом, прочитав шаблонную формулировку в ежегодном коммюнике как подтверждение статуса своей страны.

Отвечая на вопрос о статусе страны приема, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг "нажал на тормоза".

«Украина - страна-претендент», - сказал Столтенберг. «Мы оказываем им поддержку, особенно в том, чтобы продолжать модернизировать и совершенствовать их институты обороны и безопасности, гражданско-политический контроль над их службами безопасности и, не в последнюю очередь, борьбе с коррупцией».

Байден также придерживался традиционной линии НАТО во время своей пресс-конференции после саммита, заявив, что США «сделают все, что в наших силах, чтобы поставить Украину в такое положение, чтобы она могла продолжать противостоять физической агрессии России».