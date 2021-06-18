В Ирпене электричка насмерть переехала подростка

Чрезвычайный инцидент на железной дороге произошел в Ирпене вечером 18 июня. Пригородная электричка насмерть сбила подростка, гулявшего по путям, сообщает 24 Канал.

Шансов выжить у парня не было никаких. Медики скорой лишь констатировали смерть пострадавшего. Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

По неподтвержденным данным, погибшему было 14 лет.

Что известно о трагедии на железнодорожном мосту в Ирпене

По предварительным данным, инцидент произошел около 20:30 на железнодорожном мосту на выезде из города.

Свидетели утверждают, что парень 14 лет прогуливался вместе с девочкой. Она успела отскочить от электрички.

От столкновения с поездом подросток погиб на месте.

По факту гибели парня правоохранители должны открыть уголовное производство. Скорее всего, событие квалифицируют как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Движение электричек в направлении Киева пока остановлено. Официальных комментариев от правоохранителей по поводу произошедшего пока нет.

Смотрите видео с места гибели подростка в Ирпене (18+):