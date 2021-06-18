Стали известны последние подробности о строительстве метро на Виноградарь

В Киеве продолжается строительство двух станций метрополитена, которые продолжат Сырецко-Печерскую линию столичной подземки. В АО "Киевметрострой" уверяют, что станция метро "Мостицкая" будет сдана до конца этого года, сообщает Деловая столица.

В последнее время в интернете распространялись ложные слухи о проблемах с сооружением ветки метро от станции Сырец на столичный массив Виноградарь. Но метростроевцы сообщили, что продолжение линии на самом деле строится согласно плановых сроков.

Метростроевцы подчеркнули, что прокладка тоннеля идет по плану-графику. Строители уверены, что завершат станцию "Мостицкая" уже до конца этого года. Как заканчивается прокладка тоннеля они показали в эксклюзивном видео.