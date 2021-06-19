В Австралии испытали летающий электромобиль

В австралийской пустыне провели испытания четырехметрового летающего гоночного электромобиля Alauda Airspeeder Mk3, который в будущем будет участвовать в соревнованиях в стиле «Формулы-1, сообщает УНИАН.

Об этом пишет The Guardian﻿.

Во время теста мультикоптер летал в беспилотном режиме.

В случае успеха на соревнованиях он будет управляться пилотом. Электромобиль имеет массу 130 кг и может достигать скорости 250 км в час.

Заряда батареи хватает на 15 минут полета, поэтому для 45-минутых гонок потребуется дважды заменить батарею, это занимает примерно 20 секунд.

Планируется, что в 2021 году состоятся сразу три воздушные гонки электромобилей, в каждой будут принимать участие до десяти пилотируемых летающих машин.