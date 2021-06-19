В Британии заявили о возможной встречи Путина и Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил возможность проведения саммита с участием премьер-министра королевства Бориса Джонсона и президента России Владимира Путина. Однако для этого Лондон выдвинул свое условие, сообщает Лента.Ру.

"К сожалению, мы все еще наблюдаем злонамеренные действия [со стороны России]. (...) Шаг на пути к нормализации отношений с Россией наверняка, мы надеемся, будет сделан, но это случится после определенных действий" , — сказал Уоллес, добавив, что Джонсон открыт к встречам, передает Sky News.

Речь идет о действиях, которых Запад ждет от России после встречи Путина с его американским коллегой Джозефом Байденом. Уоллес подчеркнул, что дипломатия имеет значение, если за переговорами следуют конкретные шаги стран. Саму встречу глава военного ведомства назвал «благоприятным началом».