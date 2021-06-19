Хмельницкая АЭС отключила второй энергоблок

Хмельницкая АЭС в пятницу, 18 июня, отключила от энергосистемы страны блок №2 из-за отключения двух насосов, сообщает Интерфакс-Украина.

"18 июня 2021 энергоблок №2 работал стабильно на мощности 1005 МВт. В 19.27, из-за отключения 2-х турбопитательных насосов, энергоблок №2 отключен от энергосети" , – сказано в сообщении на сайте Информационного центра ХАЭС в пятницу вечером.

Согласно информации, реакторная установка переведена в состояние "горячий останов", параметры 1-го и 2-го контура номинальные. В работе четыре главных циркуляционных насоса.

"1, 2, 3 каналы систем безопасности в работу не запускались и находятся в дежурном режиме. По международной шкале INES событие предварительно классифицированы ниже шкалы /уровень "0" (не существенно для безопасности)" , – подчеркнули в пресс-службе станции.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.