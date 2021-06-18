ГБР поймало военных на хищении керосина для боевых самолетов

В одной из воинских частей Полтавской области сотрудники Госбюро расследований раскрыли схему хищения авиационного керосина с боевых самолетов, сообщает Корреспондент.

Об этом в пятницу, 18 июня, проинформировала пресс-служба ГБР. По имеющимся данным, военнослужащие, действуя в сговоре с гражданским лицом, похищали горюче-смазочные материалы - они завышали в документах фактические расходы топлива во время полетов, а разницу присваивали.

Украденный керосин подельник военных хранил у себя в гараже. Там же он его разбавлял, после чего продавал местным жителям под видом дизельного топлива высшего качества.

Накануне злоумышленники были пойманы на горячем - во время сбыта двух тысяч литров керосина. После этого ГБР провело 25 обысков на территории воинской части и в помещениях фигурантов.

Открыто уголовное дело по факту похищения, присвоения, вымогательства военнослужащим оружия, боевых припасов, а также завладения ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.410 УК). Виновникам грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.