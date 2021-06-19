В Ялте продолжают бороться с последствиями потопа, жителям развозят воду

Работы по ликвидации последствий сильнейшего ливня в Ялте будут продолжаться всю ночь, сообщила так называемая глава администрации города Янина Павленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ликвидация последствий ЧС в Ялте идет и будет идти безостановочно. Важнейшие из первоочередных задач - полностью восстановить подачу воды и электричества! С ночи начали развозку питьевой воды" , - написала Павленко в фейсбуке в субботу.

По ее данным, без централизованного водоснабжения остается большая часть ялтинского региона. В обеспечении людей водой также задействованы 15 водовозок, одна из крупнейших торговых сетей раздает бутылки бесплатно. ﻿В расчистке улиц и откачке воды в Ялте, как уточнила Павленко, участвуют тысяча человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках. В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков.

В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуированы 280 человек. Один человек погиб, 11 получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.