США отзовут часть войск из Ближнего Востока

Администрация президента США Джо Байдена начала выводить часть американских сил и вооружений из ряда стран Ближнего Востока, сообщает Лента.Ру.

По словам источников издания, США передислоцируют примерно восемь батарей зенитных ракетных комплексов Patriot, в том числе из Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии. Также будет выведен комплекс американской системы противоракетной обороны на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) из Саудовской Аравии, пишет Wall Street Journal.

Кроме того, из региона намерены перебросить часть военных самолетов и «сотни американских военных», которые обслуживают указанные вооружения. По данным источников, администрация Байдена решила сократить число противоракетных систем США в рамках серьезного переориентирования военного присутствия в регионе, поскольку она перенаправляет вооруженные силы на вызовы со стороны Китая и России.

Переброска уже началась ранее в текущем месяце. О таких планах глава Пентагона Ллойд Остин сообщил саудовскому наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду 2 июня.

Как считает Вашингтон, риск эскалации боевых действий между США и Ираном снизился. Также американская сторона полагает, что имевшая ранее место переброска на Ближний Восток вооружений «не удержала Иран и подконтрольные ему силы от действий с целью дестабилизации».

Кроме того, в Пентагоне заявили, что часть размещенных ранее на Ближнем Востоке американских средств противоракетной обороны нуждается в техническом обслуживании и ремонте.