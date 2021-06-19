УЕФА опровергли информацию об отказе проведения матчей в Беларуси

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на территории Белоруссии в 2021 году пройдут согласно расписанию, сообщили в УЕФА, сообщает РИА Новости.

"Грядущие матчи УЕФА с участием национальных команд и клубов пройдут в Белоруссии по расписанию. Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся" , - говорится в ответе УЕФА.

Ранее СМИ сообщали, что УЕФА отменил проведение всех матчей под своей эгидой на территории Белоруссии.