19 июня - какой сегодня праздник, приметы и запреты

19 июня - 170-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 195 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 июня Юлианского календаря, сообщает УНИАН.

Какой праздник 19 июня 2021

В этот день в мире отмечаются Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (ООН), Международный день неспешной прогулки, Всемирный день детского футбола, Международный день коробки, Международный день серфинга, Всемирный день жонглирования, Международный день вина "Шенен Блан", Всемирный день борьбы с серповидноклеточной анемией.

В Украине - День фермера, в Британии - День поцелуев, в США - День освобождения рабов (День эмансипации), День часов, День животных в кино, День операционной системы FreeBSD, День конкурса криков, День мартини, День кота Гарфилда, в Уругвае - День «Больше никогда», в Парагвае - День посадки деревьев, в Тринидаде и Тобаго - День труда, в Венгрии - День независимости, на Филиппинах - День провинции Южный Суригао.

Памятные даты 19 июня, годовщины и события

В 240 году до н.э. греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен Киренский вычислил радиус Земли.

В 1829 году в этот день Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

В 1846 году в Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч.

В 1862 году в этот день рабовладение было запрещено на всей территории США.

В 1910 году в США впервые праздновался День отца, учрежденный миссис Додд в Спокане, штат Вашингтон. Теперь праздник международный.

В 1974 году канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 июня чтит память преподобного Иллариона Нового, Далматского, игумена. Другие названия праздника: "Ларион", "Лавривон", "Полольник", "Пропольнирк". Последние название появилось потому, что именно с этого дня массово начинали очищать землю от сорной травы.

Что сегодня нельзя делать

День энергетически тяжелый. Лучше сегодня не ехать далеко, не менять работу, не переезжать на новое жилье.

Приметы на 19 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- северный ветер - летом будет много осадков;

- кричат перепела - к дождливой погоде;

- много майских жуков - хорошая погода будет долгой.