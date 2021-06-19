"Ваши ребята - фантастические": британцы провели учения с бойцами ВСУ
На военном полигоне в Донецкой области состоялись занятия по индивидуальной подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках программы ORBITAL. По информации пресс-службы штаба ООС с бойцами отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ работают британские инструкторы, сообщает Зеркало недели.
Базовый курс подготовки включает несколько направлений:
- огневая подготовка;
- подготовка сержантского корпуса;
- подготовка разведывательных подразделений;
- контрснайперская борьба;
- тактическая медицина;
- инженерно-саперное дело.
На каждом учебном месте одновременно работают несколько инструкторов. На стрельбище бойцов обучают главным принципам ведения огня из автомата Калашникова.
На занятиях по инженерно-саперному делу британские военные делятся опытом, как с помощью металлодетекторов и специальных щупов можно определить точное расположение мины.
Курс тактической медицины включает поиск раненых в здании, определения характера повреждений, оказание экстренной помощи и эвакуацию с поля боя.
Инструкторы высоко оценили уровень подготовки и мотивацию украинских военных, а также их желание научиться новому и поделиться опытом с британскими коллегами.
«Ваши ребята - фантастические! Мы рады научить их чему-то новому. В то же время мы также получили новые знания от ваших солдат, которые они приобрели во время выполнения боевых задач в районе ООС», - подчеркнул лейтенант Вооруженных сил Ее Величества Кокс.