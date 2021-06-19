"Ваши ребята - фантастические": британцы провели учения с бойцами ВСУ

На военном полигоне в Донецкой области состоялись занятия по индивидуальной подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках программы ORBITAL. По информации пресс-службы штаба ООС с бойцами отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ работают британские инструкторы, сообщает Зеркало недели.

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Базовый курс подготовки включает несколько направлений:

  • огневая подготовка;
  • подготовка сержантского корпуса;
  • подготовка разведывательных подразделений;
  • контрснайперская борьба;
  • тактическая медицина;
  • инженерно-саперное дело.

На каждом учебном месте одновременно работают несколько инструкторов. На стрельбище бойцов обучают главным принципам ведения огня из автомата Калашникова.

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На занятиях по инженерно-саперному делу британские военные делятся опытом, как с помощью металлодетекторов и специальных щупов можно определить точное расположение мины.

Курс тактической медицины включает поиск раненых в здании,  определения характера повреждений, оказание экстренной помощи и эвакуацию с поля боя.

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Инструкторы высоко оценили уровень подготовки и мотивацию украинских военных, а также их желание научиться новому и поделиться опытом с британскими коллегами.

«Ваши ребята - фантастические! Мы рады научить их чему-то новому. В то же время мы также получили новые знания от ваших солдат, которые они приобрели во время выполнения боевых задач в районе ООС», - подчеркнул лейтенант Вооруженных сил Ее Величества Кокс.
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