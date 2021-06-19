"Ваши ребята - фантастические": британцы провели учения с бойцами ВСУ

На военном полигоне в Донецкой области состоялись занятия по индивидуальной подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины в рамках программы ORBITAL. По информации пресс-службы штаба ООС с бойцами отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ работают британские инструкторы, сообщает Зеркало недели.

Базовый курс подготовки включает несколько направлений:

огневая подготовка;

подготовка сержантского корпуса;

подготовка разведывательных подразделений;

контрснайперская борьба;

тактическая медицина;

инженерно-саперное дело.

На каждом учебном месте одновременно работают несколько инструкторов. На стрельбище бойцов обучают главным принципам ведения огня из автомата Калашникова.

На занятиях по инженерно-саперному делу британские военные делятся опытом, как с помощью металлодетекторов и специальных щупов можно определить точное расположение мины.

Курс тактической медицины включает поиск раненых в здании, определения характера повреждений, оказание экстренной помощи и эвакуацию с поля боя.

Инструкторы высоко оценили уровень подготовки и мотивацию украинских военных, а также их желание научиться новому и поделиться опытом с британскими коллегами.