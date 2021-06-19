В Одесской области задержали экс-военного, сотрудничавшего с "ДНР"

Бывший военнослужащий из Одесской области сотрудничал с террористической организацией “ДНР”. Дело в его отношении было направлено в суд сотрудниками региональной прокуратуры, сообщает Факты.ICTV.

"Мужчину подозревают в преступлениях против основ национальной безопасности государства" , — сообщили в прокуратуре Одесской области.

По данным правоохранителей, злоумышленник занимался проведением разведывательно-подрывных акций на территории Юга Украины, а также собирал и передавал боевикам “ДНР” информацию о деятельности украинской армии.

Кроме того, одессит, используя старые контакты, договорился с бывшими подчиненными о получении закрытой информации.