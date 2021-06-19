Топ надежных б/у автомобилей, которые проедут очень много

Когда речь заходит о покупке б/у автомобиля, скорее всего, вас интересует надежность и долговечность конкретной модели. Мы знаем, на какие неновые авто стоит обратить внимание, сообщает Обозреватель.

Очень важно, чтобы уже немолодая машина осилила большой пробег. Особенно учитывая, что на одометре уже красуется сотня-другая тысяч километров.

Как всегда, акцентируем внимание на состоянии машины! Если вы покупаете "долгожителя", он обязательно должен хорошо сохраниться. Никакой надежный двигатель не выдержит мучительной эксплуатации, если его не обслуживали, а любой защищенный от коррозии кузов обязательно проржавеет из-за царапин и небрежной манеры езды. Если же автомобиль из списка ниже попался в хорошем состоянии, можно расслабиться и настроиться на покупку.

Toyota Corolla

Да, решили начать с козырей. Почти в любом поколении эта машина поражает своей выносливостью. Но необходимо внимательно проверять. Хорошо, что предложений на рынке много. Ваша задача – найти лучшее.

Corolla относится к лучшим предложениям на рынке б/у авто. Источник: Toyota

Toyota Camry

Если в Corolla вы не помещаетесь, Camry – следующий вариант. Автомобиль более статусный и немного сложнее с технической точки зрения. Значит, выбирать придется внимательнее. Но хороший экземпляр не разочарует.

Toyota Camry – популярная машина на вторичке. Источник: Toyota

Toyota RAV4

Несмотря на то, что RAV4 – "городской внедорожник", некоторые владельцы не брезгуют забрасывать машину в грязь и песок. Это подразумевает тяжелый характер эксплуатации, что обязательно приведет к поломкам. Старайтесь найти машину, которая редко выезжала за пределы ровных дорог.

Toyota RAV4 – один из самых надежных кроссоверов. Источник: Toyota

Subaru Forester

Приблизительно такая же рекомендация касается и Subaru Forester. С той лишь разницей, что этот кроссовер отправляется на бездорожье даже чаще. Значит, осматривать автомобиль придется внимательнее.

Владельцы выжимают все соки из Forester. Источник: Subaru

Ford Fusion

Несмотря на заложенный ресурс надежности старых моделей Ford, владельцы редко жалеют свои машины. Однако предложений на вторичном рынке много, поэтому вы можете попробовать найти Fusion в удовлетворительном состоянии. Хороший экземпляр прослужит долго, машина очень простая.

Предложений много, но хороший экземпляр найти непросто. Источник: Ford

Honda CR-V

В продаже осталось не так много Honda CR-V первого и второго поколений, а хороших предложений – еще меньше. Но поискать стоит. В принципе, более новые генерации модели тоже отличаются высокой надежностью, но технически более сложные и стоят дороже.

Кроссовер Honda CR-V в любом поколении очень хорошая машина. Источник: Honda

Audi A6

Старая A6 – отличный автомобиль. Но здесь важно отметить обязательное условие: покупайте эту машину только в том случае, если уверены в хорошем состоянии. В целом это работает для всех подержанных премиальных моделей. Еще один совет: обращайте внимание только на простые комплектации с минимальным количеством дополнительного оборудования.