Таран анонсировал начало обучения офицеров по процедурам НАТО
Офицеров Вооруженных Сил Украины оперативного и стратегического уровней с нового учебного года будут готовить по процедурам НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского, информирует пресс-служба Минобороны.
"Руководство Министерства обороны Украины настроено радикально ускорить укрепление нашего национального оборонного потенциала, чрезвычайно важной составляющей которого было и остается военное образование. Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в Университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений", - сообщил Таран.