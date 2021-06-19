Таран анонсировал начало обучения офицеров по процедурам НАТО

Офицеров Вооруженных Сил Украины оперативного и стратегического уровней с нового учебного года будут готовить по процедурам НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского, информирует пресс-служба Минобороны.