Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе укрепление гривны к доллару и евро сменилось ее падением, и Национальному банку, который в начале недели покупал валюту, пришлось провести интервенцию по продаже долларов, чтобы немного ослабить ажиотажный спрос.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 14 июня на отметке 26,95/27,04 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Нерезиденты, запланировавшие приобретение пакета облигаций внутреннего госзайма на аукционе 15 июня, с самого утра начали продажи иностранной валюты. Чтобы не допустить обвала доллара, Национальный банк появился на рынке, но применил другую тактику: вместо того, чтобы защищать какой-то конкретный уровень, начал просто выкупать самые дешевые заявки на продажу. Купив таким образом 19,8 млн долларов, регулятор ушел с рынка, а котировки пробили уровень 27 гривен и опустились ниже.

На следующий день падение продолжилось и к 12 часам достигло 26,91 гривен на покупке и 26,921 гривен на продаже. Нацбанк сначала повторил тактику выкупа дешевых предложений, а затем, видя, что это слабо помогает, встал с крупным ордером на покупку на уровне 26,91 гривен. Ниже опуститься не удалось: регулятор выкупал по этой цене все, что ему предлагали. Как стало известно позднее, во вторник 15 июня НБУ купил еще 94 млн долларов. Этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать рост спроса со стороны выжидавших минимума покупателей валюты. Котировки развернулись и резко пошли вверх, вернувшись выше уровня 27 гривен.

В среду 16 июня рост затормозился: часть продавцов решила, что цены уже приемлемые, а покупатели, наоборот, приняли решение выждать. Однако вечером 16 июня стало известно, что ФРС США приняла решение начать сокращение программы стимулирования американской экономики и предупредила о скором повышении учетной ставки. Эта новость вызвала резкий рост американского доллара в мире.

Торги 17 июня открылись скачком вверх. Затем в 14:00 стало известно, что правление Национального банка оставило процентную ставку неизменной (рынок ждал ее повышения). Межбанк тут же отреагировал повышением ценников, и НБУ пришлось выходить на рынок уже с продажей, чтобы сбить растущий ажиотаж. Регулятор продал 20 млн долларов по цене 27,21 гривен, этого оказалось достаточно. В пятницу 17 июня рост продолжился, но Нацбанк посчитал, что рынок обойдется без него и не появлялся. Закрыли неделю на отметке 27,27/27,29 гривен – на 25 копеек на позиции «бид» и на 25,25 копеек на позиции «оффер» выше, чем неделей ранее.

Наличный доллар на уходящей неделе падал в первые два дня, строго следуя за безналичным долларом. В обед вторника 15 июня оптовые обменные пункты столицы продавали его по 26,89-26,90 гривен. Как только тренд на межбанковском валютном рынке развернулся вверх, наличный доллар тут же пошел в рост. К вечеру пятницы 18 июня ценник на продажу наличного «американца» в Киеве поднялся до 27,22-27,25 гривен; рост от минимумов недели составил 33-35 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе резко упал вечером среды 16 июня после оглашения протоколов заседания ФРС США по вопросу учетной ставки. ФРС удивила рынки, просигнализировав о повышении процентных ставок и прекращении экстренной покупки облигаций раньше, чем ожидалось. К концу дня пятницы 18 июня он достиг отметки 1,1846 доллара, падение за неделю составило почти 300 пунктов. Закрыли неделю на отметке 1,1861 – всего на 15 пунктов выше недельного минимума и на 246 пунктов ниже, чем неделей ранее. В Украине наличный евро за неделю подешевел на 30 копеек. Утром понедельника 14 июня евро в столице продавали по 32,80-32,82 гривны, а днем пятницы 18 июня ценник опустился до 32,50-32,52 гривен.

Неожиданное решение ФРС США прервало цикл укрепления российского рубля, который к вечеру 16 июня достиг отметки 71,60 рублей за доллар, и развернуло тренд в обратную сторону. Все последующие попытки продолжить рост оказались неудачными, и к концу недели рубль упал почти до 73 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 72,91 рубля за доллар – на 96 копеек хуже, чем неделей ранее. Благодаря тому, что гривна и рубль сначала укреплялись, а затем падали почти синхронно, цена наличного рубля за неделю практически не изменилась: в Киеве его продавали по 3,72-3,75 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Ключевым моментом для формирования тенденций на валютном рынке остается сохранение повышенного интереса иностранных инвесторов к украинским ценным бумагам. На уходящей неделе они взяли паузу, снизив свои покупки в 3 раза, и это сразу привело к снижению предложения валюты и, как следствие, росту котировок как на безналичном, так и на наличном рынке.

Следующая неделя будет решающей: станет окончательно понятно, продолжат ли нерезиденты брать ОВГЗ с текущими ставками доходности или они рассчитывали на большее. От ответа на этот вопрос будет зависеть, продолжится ли тренд ослабления гривны, или национальная валюта снова начнет набирать силу. В связи с тем, что уровень 27,20 гривен был пробит, возникла угроза возврата к уровню 27,50 гривен – как на межбанке, так и на наличном рынке. Поэтому мы расширяем диапазон продажи наличного доллара на следующей неделе до 27,00-27,50 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и колебания доллара к гривне. Тенденция ослабления евро к доллару может продолжиться и на следующей неделе, поэтому диапазон колебаний евро сдвигаем резко вниз: 1,1700-1,2120 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 32,20 до 32,90 гривен за один евро.

Поведение российского рубля на следующей неделе будет напрямую зависеть от того, продолжит ли американский доллар рост или нет. Его движения будут ограничены узким коридором 72-74 рубля за доллар с возможностью кратковременного выхода как в одну, так и в другую сторону. В Украине наличный рубль будут продавать в интервале 3,68-3,78 гривны за 10 российских рублей.