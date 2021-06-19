Более 600 эвакуированных и погибший: что происходит в затопленной Ялте

В оккупированной Ялте в результате потопа пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила в Facebook "глава" так называемой "администрации" оккупированной Ялты Янина Павленко.

По ее данным, вследствие ЧС получили травмы 18 человек.

"Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка) одна женщина пропала без вести - ведутся поиски" , - говорится в сообщении.

Кроме того, эвакуировано 608 человек (50 несовершеннолетних).

В результате осложнения погоды, подтоплен 101 дом, откачана вода из 43.

"Обесточено 7211 абонентов Отключено от газоснабжения: 235 абонента. Подача воды во всем городском округе приостановлена. С ночи организована раздача питьевой воды" , - сообщила Павленко.

В оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди.