Ломаченко завершил подготовку к следующему поединку

Ломаченко завершил подготовку к следующему поединку

Украинский боксер Василий Ломаченко завершил подготовку к поединку против японца Масайоши Накатани. Бывший чемпион мира впервые выйдет на ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса, сообщает 24 Канал.

Василий Ломаченко сразится с Масайоши Накатани на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе. Он попытается закрыть болезненный проигрыш победой 26 июня.

"Ломаченко завершил подготовку к бою с Накатани,", – сообщили в инстаграме LuckyPunch.

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Ломаченко – Накатани: что известно о бое

  • В мае поединок между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани подтвердила промоутерская компания Top Rank. Там обнародовали огненный проморолик боя.
  • Будущий соперник украинца имеет в своем активе лишь одно поражение. Его обидчиком стал Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко.
  • Украинский спортсмен вылетел в США 10 мая и начал подготовку к поединку. Он активно занимался на побережье Тихого океана.

Бой между Василием Ломаченко и Масайоши Накатани состоится со зрителями. Около 4 тысяч человек смогут увидеть поединок собственными глазами.

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