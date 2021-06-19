Лукашенко: Беларусь не будет принимать самолеты из Украины
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной, сообщает РБК-Украина.
Непризнанный президент Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.
"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.
Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.
Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.