Лукашенко: Беларусь не будет принимать самолеты из Украины

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины. Это решение связано с запретом пролета беларусских самолетов в небе над Украиной, сообщает РБК-Украина.

Непризнанный президент Беларуси озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты" , - сказал он.

Напомним, Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая.

Беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.