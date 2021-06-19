В Нидерландах ослабляют карантин

Нидерланды ослабляют ряд антикоронавирусных мер, включая масочный режим, сообщает DW.

Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

С 26 июня маски можно будет не надевать там, где есть возможность соблюдать безопасную дистанцию в полтора метра, однако они по-прежнему будут обязательны в общественном транспорте. Будет сняты ограничения на число посетителей магазинов, ресторанов и баров при условии соблюдения требуемой дистанции или наличия справки о прививке или отрицательного теста.

Глава нидерландского правительства выразил надежду на "замечательное лето", однако напомнил о необходимости соблюдать осторожность.