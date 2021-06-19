Что из себя представляет украинский вездеход NOMAD

Компания MAD NOMAD представила на выставке «Оружие и безопасность-2021» в Киеве вездеход полностью украинского производства, сообщает Автоцентр.

Уникальность вездехода NOMAD в том, что на нем применяется кузов, изготовленный из композитного материала на полиэфирной основе. Также установлена запатентованная трансмиссия – с центральным и колесными редукторами.

На машине применен 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 129 л.с. и максимальным крутящим моментом 310 Нм. По расчетам, на колеса передается до 10 000 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает механическая 6-ступенчатая коробка передач французского производства. Система подкачки колес работает за счет двух автономных компрессоров.

С 2020 года компания вышла на серийное производство таких вездеходов NOMAD и на сегодняшний день предприятие полностью загружено заказами. Вездеходов является своеобразным конструктором, а потому в нем могут быть воплощены любые пожелания клиента – от дополнительного освещения, оформления салона до установки специальных креплений под инвентарь для охоты и рыбалки.

На представленной машине установлена система климат-контроля, салон отделан натуральной кожей, имеется система кругового обзора в 360 град., мультимедийная система, лебедки.

Длина вездехода составляет 3600 мм, ширина – 2530 мм и высота – 2570 мм. Клиренс – 580 мм. Максимальная скорость по суше – 50 км/ч, а на плаву – до 7 км/ч. Снаряженная и полная масса составляет – 2200/3000 кг соответственно. На вездеходе применяются бескамерные шины сверхнизкого давления – размерностью 1640х640-24”. Объем топливного бака – 90 л. Средний расход топлива – 4 л в час.