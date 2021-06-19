Кийосаки прогнозирует продолжение падения стоимости биткоина

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал "крупнейших крах в мировой истории" и предсказал падение цены первой криптовалюты до уровня $24 000, сообщает ForkLog.

Он добавил, что обвалы рынков — лучшее время, чтобы разбогатеть.

"Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейших крах в мировой истории. Покупайте больше золота и серебра. Ожидайте падения биткоина до $24 000" , — написал Кийосаки.

В декабре 2020 года предприниматель посоветовал покупать первую криптовалюту, пока ее цена не превысила $20 000, и спрогнозировал рост актива до $50 000.

В марте 2021 года Кийосаки призвал покупать золото и биткоин на фоне одобрения плана США по спасению экономики на $1,9 трлн.