Кийосаки прогнозирует продолжение падения стоимости биткоина
Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал "крупнейших крах в мировой истории" и предсказал падение цены первой криптовалюты до уровня $24 000, сообщает ForkLog.
Он добавил, что обвалы рынков — лучшее время, чтобы разбогатеть.
"Самый большой пузырь в мировой истории становится больше. Приближается крупнейших крах в мировой истории. Покупайте больше золота и серебра. Ожидайте падения биткоина до $24 000", — написал Кийосаки.
В декабре 2020 года предприниматель посоветовал покупать первую криптовалюту, пока ее цена не превысила $20 000, и спрогнозировал рост актива до $50 000.
В марте 2021 года Кийосаки призвал покупать золото и биткоин на фоне одобрения плана США по спасению экономики на $1,9 трлн.