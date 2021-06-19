МИД Румынии обратился к Кулебе с необычной просьбой

В субботу, 19 июня, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску во время встречи с главой МИД Украины обратился с официальной просьбой признать молдавский язык "несуществующим, сообщает Страна.ua.

Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Молдавия".

Министры иностранных дел Румынии и Украины встретились на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье. В ходе встречи Богдан Ауреску заявил о поддержке румынской стороной сотрудничества Украины с НАТО.

Кроме того, он обратился с просьбой к Украине официально признать "отсутствие молдавского языка". По его мнению, "после признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком" в апреле текущего года Киев должен признать, что молдавского языка не существует.