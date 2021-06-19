В Украине цветет ядовитое растение: как уберечься

В Украине растет ядовитое многолетнее растение борщевик Сосновского, период цветения у которого приходится на лето, а распространен сорняк почти по всей территории страны. Опасность его серьезная - в некоторых случаях контакт с растением может стать фатальным, сообщает РБК-Украина.

Какие симптомы при ожогах борщевиком, как распознать растение и какие меры профилактики, рассказала врач детской клиники в Житомире Надежда Жухалова в своем Facebook.

Как выглядит и где растет борщевик

Борщевик Сосновского можно встретить на лугах, по берегам рек, вдоль дорог, в лесополосах.

Растение имеет характерный признак: зонтичные соцветия мелких белых цветочков.

Оно довольно высокое (до 1,5 метров), имеет перистые широкополые листья, стебель толстый, а по объему растение может занимать около 1 квадратного метра.

"Аллергия на борщевик - довольно распространенное явление. Растение выделяет множество эфирных масел, обладает резким характерным запахом, который можно почувствовать за несколько метров. Реакция может возникнуть как при контакте, так и путем попадания аллергена в дыхательные пути" , - рассказала медик.

Как растение может навредить человеку

Сок борщевика содержит ядовитое вещество - кумарин бергаптен, который при попадании на кожу увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Такое свойство растений называется фототоксичностью.

Отметим, что сам по себе сок этой травы не раздражает кожу, и можно без последствий получить значительную дозу яда. Однако если пару дней после контакта подвергаться воздействию солнечных лучей, то развивается ожог.

Степень этого ожога зависит от количества попавшего на кожу сока, а также интенсивности и продолжительности воздействия солнечных лучей.

Наиболее опасен борщевик в период цветения, который длится практически все лето.

Симптомы при ожогах

В зависимости от степени воздействия яда на кожу, при ожоге могут появиться:

легкое покраснение;

пузыри;

глубокие язвы.

В пораженных участках кожи чувствуется зуд и жжение.

Из общих симптомов наблюдаются вялость, озноб, головокружение, головная боль. Иногда повышается температура тела.

Для кого борщевик наиболее опасен

Сильнее реагируют на ожоги люди со светлыми волосами и светлой кожей. Часто от ожогов страдают дети.

При легкой степени поражения на коже остается пигментное пятно. Если сок вызвал сильное воспаление, волдыри и пузыри, то на их месте позже образуются медленно заживающие язвы.

При ожоге более 80% поверхности тела возможен смертельный исход.

Что делать при ожоге борщевиком

Нужно поскорее смыть с кожи сок растения, используя мыльные растворы или пищевую соду. Так, обычной водой удалить эфирные масла растения трудно.

Можно также потом смазать пораженный участок кожи любым питательным кремом.

При легких ожогах можно провести лечение в домашних условиях.

Когда нужно обращаться к врачу

при аллергических реакциях, когда возникает отек кожи, носоглотки, бронхоспазм и прочее;

при ожогах более 10% тела;

при сильных ожогах с волдырями;

при ожогах глаз, слизистых оболочек полости рта и носа,

если обжегся маленький ребенок;

при сильной общей реакции: повышение температуры, рвота.

Растение борщевик Сосновского ядовитое и опасное (фото: facebook.com/nadia.joga)