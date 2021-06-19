Как выглядеть на 10 лет моложе: секреты звезд
Миллионы девушек завидуют звездам, созерцая на их идеальную кожу без морщин. Многие подозревают, что знаменитости злоупотребляют пластическими операциями и инъекциями, чтобы поддерживать красоту, сообщает Обозреватель.
Однако селебрити утверждают, что секрет молодости – несколько простых средств и лайфхаков. Сайт собрал советы звезд, которые выглядят на 10 лет моложе своего возраста.
Шарлиз Терон не выходит на улицу без крема с защитой от UV-лучей. Влияние солнечных лучей пагубно влияет на кожу лица и провоцирует старение. Актриса использует косметические средства с уровнем защиты SPF 30.
Кейт Миддлтон пристально следит за питанием и это помогает ей выглядеть потрясающе. Кембриджская герцогиня ест много рыбы, орехов и продуктов, которые насыщенные полезными жирами и поддерживают молодость кожи.
Сальма Хайек уделяет значительное внимание очищению кожи. Звезда кино умывается специальным гелем и убирает остатки макияжа на лице кокосовым маслом.
Секрет молодости Синди Кроуфорд в том, что она пьет много воды, не курит и высыпается.
Дженнифер Лопес сохраняет потрясающе молодой вид в 51 год, потому что никогда не употребляет алкоголь, даже на вечеринках или праздниках.