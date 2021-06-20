Таинственные фото с Марса, которые будоражат умы людей

В сети опубликовали 10 занимательных изображений с Марса, на которых показаны необычные объекты, похожие на человеческие лица, статуи, следы от когтей или даже изображения богов, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание Cnet﻿, снимки забавляют ученых и волнуют теоретиков заговора и поклонников инопланетян. Однако, большинство из того, что можно заметить на фото, является просто плодом нашей фантазии и воображения.

1. Лицо на Марсе

Первый снимок (слева) сделал Орбитальный аппарат НАСА "Викинг-1", который пролетел около Марса в 1976 году. Фото стало культовым. На нем видно выпуклость в форме человеческого лица с носом, глазами, ртом и даже с прической. А фото справа было сделано американской автоматической межпланетной станцией Mars Global Surveyor в 2001 году. На приближенном снимке видно, что все же это не лицо человека, а просто гора.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

2. Ангел и сердце

На южном полюсе в 2020 году Марса Европейское космическое агентство Mars Express сделало снимок, на котором на поверхности якобы есть изображение ангела с крыльями и сердцем. Как объясняет издание, на самом деле кратер образует "голову" и ореол, а сублимационная яма (место, где лед превратился в пар) образовала "руку" слева.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

3. Ботинок или нога робота?

Этот крошечный камень на Марсе сфотографировал марсоход НАСА Curiosity в 2019 году. Он похож на ботинок или ногу робота.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

4. Головастик на Марсе

Образование, обнаруженное орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter в 2018 году, очень похоже на головастика, йо-йо или сперматозоид. На самом деле это круглый кратер, а его хвост был "вырезан" движением воды.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

5. Дымящийся вулкан

Орбитальный аппарат Mars Express Европейского космического агентства сделал этот снимок Марса 24 сентября 2018 года. Многие подумали, что на нем может быть изображен активный вулкан, дымящийся на поверхности планеты. На самом деле это облако, которое образовалось около вулкана Арсия Монс.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

6. Витки лавы

Эти спиральные узоры не являются петроглифами, они известны как витки лавы.

"Когда два потока лавы в противоположных направлениях смешиваются и закручиваются, спирали становятся твердыми" , – говорит команда из Университета Аризоны, которая работает с камерой HiRise на Марсовом разведывательном орбитальном аппарате.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

7. Царапины на Марсе

Волнистые линии на поверхности Марса, снятые Марсианским орбитальным аппаратом NASA в 2017 году, похожи на царапины от когтей. Однако, линейные овраги, вероятно, вызваны сползанием сухого льда со склонов песчаных дюн.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

8. Лицо древнего бога

Слева – обрезанное изображение марсохода Mars Opportunity, справа – статуя неоассирийского бога-помощника из Британского музея. В них есть небольшое сходство.

Как и все скалы Марса, похожие на земные объекты, это на самом деле сочетание человеческого воображения и случайного света, а не признак инопланетной цивилизации со склонностью к вырезанию скульптур, пишет издание.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

9. Глубокая яма на Марсе

Странную круглую яму наблюдал орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter в 2017 году. Круглое образование, вероятно, является ямой обрушения или ударным кратером. Яма находится в районе южного полюса планеты. Поздним летом и при низком солнце снимок действительно выделяет круг из окружающего пейзажа.

Топ-10 таинственных фото с Марса, которые взбудоражили умы землян. Источник: cnet.com

10. Статуя женщины на Марсе

В 2007 году марсоход NASA Spirit сделал снимок, на котором видны небольшие скалистые образования на поверхности Марса. Одно резко затененное образование выделялось в форме чего-то похожего на маленького шагающего человека.

В популярном блоге об НЛО UFO Sightings Daily высказывались предположения, что скальное образование - это женская фигура, вероятно, сделанная пришельцами. Планетарное общество назвало объект оптической иллюзией.