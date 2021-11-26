Сотрясение мозга – это черепно-мозговая травма, причиной которой является удар по голове или падение. Такая травма особенно опасна для маленьких детей, потому что они не могут сказать, как себя чувствуют, сообщает 24 Канал.

Признаки сотрясения мозга у ребенка

Симптомы сотрясения мозга не всегда проявляются сразу и могут возникнуть в течение 24 – 72 часов после травмы. У маленьких детей обычно те же симптомы, что и у старших людей, но когнитивные и эмоциональные симптомы могут появиться позже, и у ребенка их сложнее заметить. Проблемы со сном чаще встречаются у подростков.

Признаки сотрясения мозга у младенцев:

плачет, когда вы двигаете головой ребенка,

нарушение сна,

рвота,

раздражительность,

шишка или синяк на голове.

Признаки сотрясения мозга у детей до 2 лет:

тошнота или рвота,

головная боль,

нарушение сна,

изменение поведения,

чрезмерный плач.

Признаки сотрясения мозга у детей старшего возраста

головокружение,

двоение в глазах или нечеткое зрение,

чувствительность к свету и шуму,

проблемы с концентрацией,

озадачены или забывают о недавних событиях,

сонливость, или трудности со сном.

Важно! Если у вашего ребенка появились какие-либо признаки сотрясения мозга, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, особенно если ребенок: блюет, потерял сознание более чем на минуту или две, ему трудно проснуться и тому подобное.

Как помочь ребенку в случае сотрясения мозга

Единственное лечение сотрясения мозга – отдых. Полное выздоровление может занять много времени: месяцы, а то и год, в зависимости от тяжести сотрясения мозга.

Восстановление после сотрясения мозга заключается в отдыхе – мозг действительно должен отдохнуть от умственной и физической активности.

После сотрясения мозга не позволяйте ребенку сидеть в телефоне или телевизоре, ведь это стимуляция и возбуждение мозга, которые не нужны ему во время восстановления. Дети с сотрясением мозга также должны избегать яркого света и громких звуков, которые могут ухудшить симптомы.