Зеленский поздравил украинцев с Троицей

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с православным праздником Троицей, сообщает Интерфакс-Украина.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Святой Троицы. Пусть ваши дома наполняются добром и благодатью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний" , - говорится в поздравлении.

Зеленский отметил, что в этот день чувствуется большой духовный подъем.