В Польше произошло ДТП с танками: техника сгорела

На автотрассе A6 в Польше произошла дорожная авария с военной техникой. Столкнулись два тягача, перевозивших танки. В результате столкновения начался пожар, танки сгорели, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел вблизи города Шецин.

На месте пожара были слышны взрывы. Полиция оцепила район инцидента, что создало трудности для дорожного движения. Пострадавших нет, пожар ликвидировали спасатели.

В сети появилось видео с места инцидента, снятое очевидцами.