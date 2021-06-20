Медведев не вошел в список "Единой России" на выборах в Госдуму

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка на предстоящие выборы депутатов Госдумы РФ, однако экс-президент и экс-премьер, глава партии Дмитрий Медведев в него не вошел, сообщает Новое время.

В первую пятерку списка вошли глава Минобороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы Коммунарка Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Включить этих кандидатов в общефедеральную часть списка предложил президент России Владимир Путин, который сам членом партии не является.

Медведев возглавлял список партии на предыдущих двух выборах — в 2011 и 2016 годах.

По информации российских СМИ, сам Медведев еще в начале недели считал, что возглавит список, но его "поставил перед фактом" Путин. По словам одного из источников в "ЕР", отстранение Медведева от лидерства в списке — это "унижение".