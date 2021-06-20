Президент Сербии рассказал о странностях при взрыве на военном заводе

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что серия взрывов на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак будет детально расследована, однако существуют странности, на которые нужно обратить внимание, сообщает Лента.Ру.

"Есть одна странная вещь: любопытно, что последний взрыв произошел в помещении, где не было электрической проводки" , — рассказал президент.

Помимо этого, Вучич заверил, что «будет поставлен вопрос субъективной и объективной ответственности». Он не исключил, что управление компанией может быть привлечено к уголовной ответственности.

19 июня второй за месяц взрыв произошел на военном заводе «Слобода» в сербском городе Чачак. Национальное телевидение Сербии сообщило, что основной взрыв прогремел около 20:00 по местному времени, а вслед за ним было несколько взрывов поменьше. При взрыве три работника получили легкие травмы, их госпитализировали. Жителей близлежащих домов эвакуировали на городской стадион.