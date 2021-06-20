"Киевгорстрой" спрогнозировал рост спроса на жилье

Киеву, как и всем мегаполисам, нужна новая жилая недвижимость. В столице уже живет в целом около 6 млн человек. Поэтому спрос на квартиры растет с каждым годом. При этом свободной земли для строительства в столице уже почти не осталось, рассказал в своем блоге для глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, сообщает UBR.

"Киеву нужны квадратные метры. И реализовывающийся спрос, который сформировался за кризисный 2020 год, является прямым тому подтверждением. Конечно, кроме "сухого" жилья, городу нужна и инфраструктура: мосты, дороги, сады, школы, парки и скверы. Но разговоры о том, что покупать скоро будет некому, — просто разговоры" , – подчеркнул Кушнир.

Недостаток жилья – традиционная проблема для мегаполисов. К примеру, Германия и Польша никак не могут удовлетворить спрос, из-за чего цены на недвижимость все время повышаются.

При этом в Киеве "каждый второй живет с пожилыми родителями или совершеннолетними детьми, а нередко – и с теми, и с другими одновременно". Плюс спрос "разогрели" переселенцы, которых в столице около 200 тыс.

"Столица – экономический магнит, и с годами эта тенденция будет только усиливаться. Как и жилищный вопрос. Сюда же можно отнести и фактор урбанизации. Пригород Киева развивается очень стремительно. И многие из его жителей являются потенциальными покупателями квартир в самой столице" , – говорит Кушнир.

При этом застройщики сталкиваются с массой проблем. Первое – это то, что в Киеве нет свободной земли под застройку. Те "квадраты", которые остались в центре, почти все находятся в исторических районах. А в спальных районах дома уперлись в промышленные зоны.

Также "девять кругов ада" нужно пройти в процессе перевода земли под строительство. Но даже тогда не факт, что Государственная архитектурно-строительная инспекция, которая постоянно реформируется, выдаст разрешение застройщику.