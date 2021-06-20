На Алабаму обрушился тропический шторм, есть жертвы

На американский штат Алабама обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет издание USA Today﻿.

Шторм "Клодетт" уже несколько дней наносит удары и затопил части юго-востока США, двигаясь к Атлантическому побережью.

Десять человек, включая девять детей, погибли в Алабаме в результате столкновения двух автомобилей.

Кроме того, 24-летний отец и его 3-летний сын погибли в своем доме, когда на него упало дерево.

AFTERMATH: Damaged homes, downed trees and other debris is seen scattered across yards and roads in East Brewton, Alabama in the wake of Tropical Storm Claudette. https://t.co/Umwon0gAkIpic.twitter.com/hGeYMMaKtb — ABC News (@ABC) June 20, 2021

Продолжающиеся дождя привели к масштабным наводнениям, эвакуации людей и затруднению движения автотранспорта.

Video shows Tropical Storm Claudette bringing heavy rain and winds to Fairhope, Alabama. The storm battered the Florida panhandle and much of Alabama on Saturday, as the weather system moved toward the North Carolina coast. pic.twitter.com/s4qjT635Ej — CBS News (@CBSNews) June 19, 2021