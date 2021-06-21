В РФ произошло столкновение двух автобусов: пострадали дети
В России в Краснодарском крае в Туапсинском районе произошло ДТП с автобусом, в котором пострадали 15 детей и водитель, сообщает Телеграф.
Инцидент произошел, когда столкнулись два автобуса, которые перевозили детей. В результате один из автобусов загорелся.
По предварительным данным авария произошла из-за отказа тормозов в одном из автобусов.
В двух автобусах находились 62 ребенка, которые возвращались из детского лагеря в населенном пункте Ольгинка в Краснодар.
По предварительным данным, в больницу попали 16 человек, из них 15 несовершеннолетних.