Стильный женственный образ Надежды Матвеевой

Популярная украинская телеведущая Надежда Матвеева давно полюбилась широкой публике. Сегодня более полумиллиона поклонников пристально следят за ее жизнью, они не пропускают ни одной публикации звезды, а так же коментирую каждую ее новую фотографию и видео, сообщает Clutch.

Так, на своей странице в социальной сети Надежда Матвеева опубликовала несколько снимков, в которых продемонстрировала стройную фигуру. Телеведущая предстала в костюме небесно-голубого цвета с V-образным вырезом.

Фото: инстаграм Надежды Матвеевой

Фото: инстаграм Надежды Матвеевой

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