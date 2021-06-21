Украиноязычные аудиогиды заработали еще в двух музеях Турции

Два украиноязычных аудиогида заработали в Турции - в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре, сообщает Интерфакс-Украина.

Запуск аудиогидов состоялся в рамках инициативы супруги главы государства Елены Зеленской.

"Символично, что летний запуск аудиогидов открыла Турция. Страна, которую украинцы выбрали как один из самых популярных направлений для отдыха. В рамках нашего проекта у нас уже 20 украиноязычных аудиогидов, из которых семь - в Турции. Это прекрасно" , - отметила Елена Зеленская.

В ближайшее время ожидается запуск аудиогидов на украинском языке в Австрии и в Узбекистане.