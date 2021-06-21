Санкции против Беларуси ударили по бизнесу РФ

Санкции Евросоюза против Беларуси ударили по российскому бизнесу. Котировки акций сети магазинов электроники "М.Видео" снизились на 4,5 процента, сообщается на сайте Московской бирже 21 июня. На момент публикации бумаги "М.Видео" торговались по 616 рублей, сообщает Корреспондент.

Падение произошло на фоне сообщения Евросоюза о введении новых санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц. Под ограничения также попал владелец "М.Видео" россиянин Михаил Гуцериев.

Гуцериев известен в качестве бизнес-партнера Минска в нефтяной отрасли. Бизнесмен владеет нефтяной компанией Русснефть.

Поводом для санкций стали нарушение прав человека, а также принудительная посадка самолета ирландской Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.