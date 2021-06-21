Украина и Великобритания договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз

В Одессе, на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота, представители Украины и Великобритании подписали Меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины, сообщает Новое время.

С британской стороны договор подписал министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин, с украинской — заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

"Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях" , — говорится в сообщении.

Эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу. Он стал уже вторым кораблем Королевского флота, который посетил Одессу в течение последних нескольких недель, после HMS TRENT.