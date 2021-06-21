Шевченко назвал причину поражения сборной Украины

Сборная Украины по футболу проиграла национальной команде Австрии в матче группового этапа Евро-2020 из-за плохой физической формы, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил главный тренер украинцев Андрей Шевченко в комментарии телеканалу "Футбол 1".

"Команде сегодня было трудно. Футболисты выложились полностью на поле. Бывают такие игры, где, как бы ты ни хотел, не получается. Мы проигрывали дуэли. Было много невынужденных ошибок. Это свидетельство усталости. Вместо того, чтобы исполнить простой пас, теряем мяч, получаем угловой и пропускаем. После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Команда играла на том уровне, который ей позволяла физическая форма», — констатировал Шевченко.

Сборная Украины проиграла Австрии со счетом 0:1.