Украинцам пересчитают минималку: сколько и когда

В Украине в 2021-м минимальную зарплату повысят до 6500 грн (на 500 грн), а в 2022-м всего на 200 грн. В течение ближайших трех лет этот показатель повысят до 7 665 грн, сообщает Обозреватель.

Такие расчеты предусмотрены утвержденной бюджетной декларацией. Такие росты зарплат не позволят компенсировать инфляцию в Украине. Так, только за прошедших 12 месяцев сахар подорожал на 21%, а масло на 42%.

Минимальную зарплату в следующем году поднимут всего на 3%. Стоит отметить, что официально около 40% работников зарабатывают минималку. Львиная доля из них на самом деле получают остальную часть зарплаты в конвертах, при этом многие бюджетники действительно зарабыатывают около минималки.

От размера минимальной зарплаты зависят: