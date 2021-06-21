Эрдоган: без Турции блок НАТО может развалиться

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО без его страны столкнется с трудностями, которые грозят самому существованию альянса, сообщает Страна.ua.

Об этом турецкий лидер сказал 21 июня в телеобращении, комментируя итоги состоявшегося 14 июня в Брюсселе саммита НАТО.

"Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка" , - заявил Эрдоган.

По его словам, в региональных кризисах " от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смог проявить сильную волю, ожидаемую от него ".