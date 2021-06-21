Китай устроил "расправу" над криптовалютами

Китай продолжает усиливать нажим на криптовалюты, устраняя конкурентов цифровому юаню, который, по задумке властей, придет на смену бумажным деньгам, сообщает Nigroll.

Народный банк КНР напомнил банкам и платежным системам о запрете на проведение транзакций в криптовалюте.

Как сообщает Bloomberg, об этом чиновники центробанка сообщили на встрече, куда вызвали представителей Alipay (крупнейшей платежной платформы мира), Industrial and Commercial Bank of China (крупнейшего в стране банка по размеру активов) и Agricultural Bank of China (входящего в топ-4 в КНР).

Последний сразу же выступил с заявлением, пообещав «искоренить» нелегальную активность, связанной с торговлей и майнингом криптовалют.

Если клиент будет уличен в криптовалютных транзакциях, его счет будет немедленно закрыт, а отношения — разорваны, цитирует Reuters заявление банка.

«Расправа НБК с криптовалютами зашла дальше, чем можно было предположить. На первом этапе был майнинг, а теперь еще и спекуляции», — говорит Джонатан Чизман, глава внебиржевого рынка криптоплощадки FTX.

Рынок криптовалют отреагировал обвалом. Курс биткоина упал на 9% и обновил минимумы с конца января — 32,4 тысячи долларов за единицу.

За шесть недель самая популярная криптовалюта мира сложилась вдвое, потеряв 600 млрд долларов в пересчете на капиатизацию.

Ethereum просел на 12% за день, 13% за неделю и 55% относительно максимумов, показанных в середине апреля.

Любимый Илоном Маском Dogecoin рухнул на 26% за день.