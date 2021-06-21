Богатые страны упрекнули в скупости

Страны «Большой семерки» (G7) упрекнули в скупости и медлительности при борьбе с угрозой глобального потепления. Лидерам мировой экономики не удалось достичь финансового плана по решению климатических проблем бедных государств, сообщает Лента.Ру.

Глава комитета ООН по контролю климата Патрисия Эспиноза прокомментировала итоги саммита группы G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), который прошел на полуострове Корнуолл с 11 по 13 июня 2021 года. Руководитель ведомства обратила внимание на большое отставание в сделке по борьбе с изменением климата, которая подразумевает выделение богатыми странами для помощи развивающимся 72 миллиардов фунтов стерлингов (100 миллиардов долларов) в год на экологические программы. Соглашение G7 о выделении с 2020 года средств на переход бедных государств Азии, Африки, Латинской Америки на возобновляемые источники энергии было заключено в 2015 году на саммите в Германии. В договоренности о миллиардных инвестициях не прописаны конкретные размеры поддержки от каждой страны.

"Экологические программы направлены на борьбу с глобальным потеплением, которое приводит к таянию ледников, повышению уровня Мирового океана, разрушению важнейших экосистем. Время на исходе, а члены «Большой семерки» так и не достигли прогресса в выполнении обязательств. Результаты договоренностей страны G7 должны продемонстрировать 31 октября 2021 года в Глазго на 26-й Конференции ООН по изменению климата (Climate Change Conference of the Parties (COP26))" , — заявила Эспиноза.

Неспособность развивающихся стран вкладываться в экологические программы против парникового эффекта ставит под угрозу вымирания весь мир. По подсчетам аналитиков Международного энергетического агентства, государства в Азии и Африке получают от членов G7 около 16 миллиардов долларов ежегодно на развитие газовой промышленности. Производственные вложения лидеров мировой экономики в четыре раза превышают объем инвестиций в «зеленые» программы бедных государств.