У актера из сериала "Друзья" обнаружили рак четвертой стадии

Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в "Друзьях" сотрудника кофейни Гантера, борется с раком предстательной железы четвертой стадии, сообщает УНИАН.

Об этом 59-летний звезда сериала рассказал на шоу Today.

По словам Тайлера, он узнал о своей болезни три года назад во время планового осмотра у врача. Актер поделился, что принимал гормоны, которые помогли ему в борьбе с симптомами онкозаболевания и жить в привычном темпе.

Но на сегодня метастазы распространились на кости и позвоночник актера, сейчас он проходит курс химиотерапии.

Из-за болезни актер не смог присоединиться к съемкам спецэпизода "Друзей" - он участвовал онлайн.

Что известно о сериале "Друзья"

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус".

Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

В мае 2021 года вышел спецвыпуск известного во всем мире ситкома, в съемках приняли участие все "друзья".