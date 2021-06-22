Трамп хотел отправлять больных коронавирусом американцев в Гуантанамо

В феврале 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп предложил идею размещения граждан США, зараженных коронавирусом, за границей, на базе Гуантанамо на Кубе, сообщает RMF24.

Об этой ситуации и других действиях бывшего президента в связи с пандемией рассказывается в новой книге журналистов Washington Post, которая выйдет в свет 29 июня. Книга под названием «Кошмарный сценарий» посвящена ответным мерам на пандемию коронавируса.

"Разве у нас нет принадлежащего нам острова? А что насчет Гуантанамо?", - спрашивал тогдашний президент США.

Советники Трампа вынуждены были отговорить его от этой идеи.

Журналисты книги взяли интервью у более 180 человек, принимавших участи в реагировании властей США на пандемию. Они показывают, что поведение бывшего президента, который больше полагаться на свои инстинкты, затрудняло эффективную политику борьбы с пандемией.

Также сообщается, что Трамп рассердился на правительственную стратегию тестирования на коронавирус, пожаловавшись в марте 2020 года, что он «проиграет выборы из-за тестирования».

По словам авторов книги, Трамп неоднократно отклонял предложения экспертов. Вместо этого он полагался в первую очередь на советы своих ближайших советников, включая своего зятя Джареда Кушнера.