Россия предложила США улучшить отношения

Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге, сообщает Лента.Ру.

По словам посла России в США, он направил ряд просьб, обращений в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита президента России Владимира Путина и США Джо Байдена.

Предложения в частности направлены на стабилизацию российско-американских отношений, что позволит