В Житомире провели первую трансплантацию почки

В Житомирской областной клинической больнице им. А.Ф.Гербачевского провели первую трансплантацию почки, сообщает Укринформ.

«Это была двойная операция по пересадке донорской почки от родственного донора, а точнее от отца к сыну. Пациенты сейчас чувствуют себя хорошо. Этот день войдет в медицинскую историю области», - отметил генеральный директор больницы Богдан Леськив.

По его словам, на протяжении прошлого года больница получила лицензию на трансплантацию от министерства здравоохранения, а также решение Кабинета министров о включении в перечень медучреждений, которые должны оказывать медицинскую помощь при трансплантации органов и тканей.