Доказана связь между употреблением красного мяса и раком кишечника

Ученые Института раковых исследований Дана-Фарбер нашли дополнительные доказательства связи употребления мяса и рака кишечника, сообщает Лента.Ру.

Ученые секвенировали экзом раковых клеток колоректальной карциномы. Экзомом называют ту часть генома, которая представлена экзонами — участками, которые непосредственно участвуют в синтезе белка. Всего было рассмотрено 900 случаев рака у пациентов, которые наблюдались в рамках исследования, связывающих заболевание с образом жизни и питанием.

Исследователи обнаружили, что случаи рака были связаны с типом повреждения ДНК, называемым алкилированием, который ранее не был описан для колоректальной карциномы. Алкилированию подвергались протоонкогены KRAS и PIK3CA. KRAS кодирует белок, который участвует в передаче сигналов, связанных с инициацией роста и деления клеток. Кроме того, широко известно, что мутации в PIK3CA связаны с развитием различных человеческих опухолей. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Подвергшиеся изменениям ткани, в основном, располагались в дистальном отделе кишечника, который ведет к прямой кишке, где чаще всего развиваются опухоли. Все выявленные мутации в генах также были связаны с плохой выживаемостью пациентов. Самые обширные уровни алкилирования повышали риски смерти от рака прямой кишки на 47 процентов.

Аналогичный мутационный процесс наблюдался и в тканях здорового кишечника, однако во всех случаях ученые выявили ассоциацию с высоким уровнем употребления переработанного и необработанного красного мяса, но не с потреблением птицы, рыбы или другими изученными факторами образа жизни. Это объясняется тем, что в мясе содержатся химические вещества, способные вызвать алкилирование, например, нитрозосоединения.

По словам ученых, результаты исследования помогут разработать методы профилактики рака. Например, можно выявлять пациентов, у которых уже начали накапливаться мутационные сигнатуры, и, таким образом, определить, кто подвергается набольшему риску развития рака или уже имеет заболевание на ранней стадии. Само понимание биологического пути, через который диета может вызывать рак кишечника, дает возможность создать лекарства, которые предотвращают алкилирование. Авторы также рекомендуют отказаться от употребление красного мяса и придерживаться сбалансированного питания.