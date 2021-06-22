Индийский штамм коронавируса есть уже в половине стран мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение индийского штамма коронавируса, который теперь называется delta, в 92 странах, сообщает УНИАН.

"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость" , - сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове.

В настоящее время в мире насчитывается 195 независимых государств (Ватикан и члены ООН).

Дельта-вариант коронавируса — индийский штамм, который начал распространяться по всему миру после господствующего в Великобритании британского штамма (альфа-вариант).

По данным ВОЗ, дельта-вариант коронавируса оказался на 60% активнее альфа-штамма. Он также вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих фактов необходимы дополнительные исследования.